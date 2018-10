In silenzio, in fila indiana e con gli occhi di chi non sa dove andrà, nel futuro più prossimo e in quello che verrà. Così sono andati via, questa mattina, i 38 migranti che erano stati accolti nella “casa gialla” di via De Nicola.

Si chiudono così i percorsi di accoglienza realizzati all’interno del Centro di prima accoglienza che negli anni passati aveva già fatto discutere. Per ora i migranti finiranno al Cara di Bari, poi molti potrebbero essere rimpatriati.

Mentre valige e bustoni neri trasformati in bagagli venivano sistemati sui furgoni messi a disposizione per il trasferimento, alcuni residenti affacciati alla finestra hanno mostrato il proprio dispiacere: «questi ragazzi non ci hanno mai fatto del male - hanno detto - sono diventati amici dei nostri figli, umanamente ci dispiace veramente tanto».

Secondo alcuni operatori presenti questa mattina, la chiusura del centro di via De Nicola deriva dalla riorganizzazione prevista dal Decreto Minniti che mira a chiudere i piccoli centri esistenti nei vari Comuni per convogliare i migranti in strutture più grandi come il Cara di Bari.



I migranti che oggi hanno lasciato Corato erano stati trasferiti in via De Nicola dall'altro centro di prima accoglienza ubicato in via San Magno e chiuso circa due mesi fa.