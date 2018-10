Malviventi fanno irruzione in una villa, sequestrano la famiglia e la rapinano

Potrebbe sembrare la scena di un film ma, purtroppo, è la cruda realtà.



Nella notte fra venerdì e sabato, poco prima delle 23 - ma la notizia è trapelata solo oggi - una banda composta da non meno di sei rapinatori ha fatto irruzione in una villa di campagna, in zona via Ruvo.

Entrati in casa a volto coperto, armati di pistole e bastoni, i malviventi hanno legato il capofamiglia e gli altri parenti presenti in casa in quel momento, senza per fortuna usare violenza nei loro confronti.

Immobilizzati i residenti, i rapinatori hanno arraffato una somma di circa mille euro e sono fuggiti indisturbati.

Sul caso sta indagando la polizia di Stato, giunta sul posto insieme ai carabinieri e alle pattuglie delle guardie campestri e dell’Imevi.