Via Aurelia, rifiuti in fiamme

Prima le fiamme e poi il fumo, tanto e con un odore pessimo. Con questo hanno dovuto fare i conti i residenti di via Aurelia ieri sera.

Poco dopo le 21 qualcuno ha dato fuoco ad un ammasso di rifiuti che si trovava sulla strada, nella periferia del paese, provocando l'incendio. Per fortuna le fiamme non hanno provocato danni agli edifici o ai veicoli che si trovavano nelle immediate vicinanze: a bruciare è stata solo l'immondizia abbandonata sul terreno da cittadini per nulla rispettosi dell'ambiente.

Per spegnere l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Corato.