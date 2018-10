A causa di un malore al conducente, un’autocisterna è finita fuori strada ieri pomeriggio poco prima delle 17.

L’episodio si è verificato sulla provinciale che collega Corato ad Altamura, nei pressi dello svincolo per Poggiorsini, in territorio ruvese. Per rimuovere il mezzo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, con l’ausilio di una gru proveniente da Bari. L’intervento si è concluso dopo quattro ore di lavoro, intorno alle 21.

Sul posto anche il 118, la Polstrada e gli uomini della Polizia locale.