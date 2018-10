Rapinò un distributore di benzina a Corato, in manette 25enne bitontino

È accusato di aver preso parte alla rapina a mano armata a danno di due distributori di benzina, uno a Corato e l'altro a Modugno, oltre che di furto in abitazione e utilizzo indebito di carte di credito. Per questa ragione è stato arrestato un giovane bitontino di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e legato ad una delle famiglie criminali della sua città di origine. I reati in questioni sono stati commessi tra dicembre 2016 e gennaio 2017 e l'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Bitonto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica hanno permesso alle forze dell’ordine di fare chiarezza su una serie di episodi gravi avvenuti tra Bitonto, Modugno e Corato. In particolare, nella nottata del 12 dicembre 2016, il 25enne insime ad altri tre complici si è introdotto in un’abitazione di Bitonto: forzando una cassaforte con la fiamma ossidrica, hanno potuto rubare monili preziosi, denaro e carte di credito. L’utilizzo di una delle carte derubate presso sportelli bancari ed esercizi commerciali della zona e l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza, hanno permesso ai Carabinieri di risalire ad uno dei responsabili del furto, a bordo di una vettura di colore nero. La stessa automobile, pochi giorni dopo, è stata utilizzata per effettuare una rapina a mano armata presso un distributore di benzina sulla strada statale 96, per un bottino di complessivo 5mila euro e gratta e vinci vari. Stessa scena, il giorno successivo, a Corato, sempre ai danni di un distributore sulla provinciale 231, per derubare il proprietario di 750 euro, una teca e tabacchi.



Da qui i sospetti dei Carabinieri sul 25enne bitontino, le perquisizioni veicolari e domiciliari nel corso delle quali sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati durante le rapine, gratta e vinci rubati e la teca sottratta a Corato. I militari hanno potuto accertare che una delle carte di credito sottratte nel corso del furto in abitazione era stata utilizzata per acquistare un telefono cellulare e che le targhe utilizzate di volta in volta dalla macchina dei malviventi appartenevano ad altre automobili.

Il Gip del locale Tribunale ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto del 25enne, condotto poi presso la Casa Circondariale di Bari. Ancora in corso indagini per accertare l’identità degli altri complici.