Una base di spaccio in via Donizetti, arrestati due pusher

Sono scattate le manette per due giovani coratini, uno di 19 e l’altro di 27 anni: l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Ieri pomeriggio, durante un servizio teso a contrastare e prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trani hanno notato i due ragazzi che tentavano di raggiungere un sottano nei pressi di via Donizetti.

Considerate le circostanze, i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione dei due uomini e del locale. Il più giovane dei due nelle tasche aveva 4 grammi di marijuana confezionata in due bustine e la somma di circa 400 euro; il suo “collega” custodiva invece una bustina contenente un pezzettino di hashish del peso di un grammo.

Nel sottano, su una scrivania, erano poggiati invece un bilancino di precisione, un taglierino, nastro adesivo, bustine in cellophane ed in una cassettina una bustina di marijuana, identica nelle fattezze a quelle rinvenute in possesso del 19enne, un pezzo di 45 grammi hashish e tante altre bustine contenenti sempre la stessa sostanza già divisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. La droga, il materiale per il confezionamento e il denaro - ritenuto il provento dell’attività di spaccio - sono stati posti sotto sequestro.

Per i due pusher sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su ordine della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.