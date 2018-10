Poteva finire in tragedia l'incidente che si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 15.30, sulla sp 231. Un anziano signore ruvese ha scavalcato lo spartitraffico di cemento che divide la provinciale in due carreggiate rischiando di essere investito dalle auto in corsa. L'uomo stava attraversando la corsia proprio mentre sopraggiungeva un veicolo guidato da una donna di Andria. La conducente, che si stava spostando da Ruvo verso Corato, per evitare l'impatto è andata a finire fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 per prestare i soccorsi medici del caso. L'anziano ruvese è rimasto illeso mentre è stato necessario condurre la donna presso il pronto soccorso sebbene le sue condizioni non siano apparse gravi. Sul luogo dell'incidente anche la pattuglia della Metronotte di Ruvo.