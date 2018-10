Torna “La Mela di Aism”, per combattere la sclerosi multipla

Oggi, dalle 18.30 alle 22, i volontari saranno in piazza Di Vagno in concomitanza della manifestazione dal titolo “I percorsi del vino”; domani, dalle 9 alle 13, si sposteranno in Cesare Battisti e via Duomo