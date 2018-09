Un cittadino l’aveva ritrovata nelle campagne di Corato e l'associazione delle Guardie Ambientali di Corato l’ha consegnata all'Aref. È stata una “staffetta” quella realizzata per portare in salvo una piccola lepre (lepus).



L’esemplare, visibilmente impaurito ma in buone condizioni di salute, è stato trasportato dalle guardie zoofile dell'associazione al centro recupero ed affidato alle cure del veterinario di turno. L'associazione sottolinea: «siamo sempre a disposizione per il bene degli animali e per la tutela del territorio che ci circonda».