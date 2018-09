Ritrovato un pick up rubato, nel cassone c'era una cassaforte Copyright: Guardie campestri

Un altro veicolo rubato e abbandonato nelle campagne. Stavolta si tratta di un pick up, rinvenuto questa mattina in contrada Santa Chiara da una pattuglia delle Guardie campestri impegnata in un normale giro di perlustrazione.

Sul cassone del veicolo era stata abbandonata anche una cassaforte vuota. Mentre per il mezzo sono bastati pochi minuti per accertare che fosse stato rubato, per individuare la provenienza della cassaforte si sono rivelati necessari degli approfondimenti: potrebbe essere stata rubata da un’azienda oppure da uno sportello bancomat.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Corato.