Coronavirus, in Puglia sono 20mila gli attualmente contagiati. Un decesso nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 6.603 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 631 casi positivi, così suddivisi: 173 in provincia di Bari, 54 nella provincia BAT, 52 in provincia di Brindisi, 133 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 55 in provincia di Taranto, 15 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia in definizione. E’ stato registrato 1 decesso.

I casi attualmente positivi sono 20.352; 246 sono le persone ricoverate in area non critica, 15 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.082.350 test; 1.139.293 sono i casi positivi; 1.110.412 sono i pazienti guariti; 8.529 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 375.008 nella provincia di Bari; 100.083 nella provincia BAT; 106.527 nella provincia di Brindisi; 166.259 nella provincia di Foggia; 226.267 nella provincia di Lecce; 152.918 nella provincia di Taranto; 8.576 attribuiti a residenti fuori regione; 3.655 di provincia in definizione.