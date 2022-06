La situazione è spettrale e lo scenario indegno. Il video girato nei giorni scorsi da un lettore e inviato alla nostra redazione, immortala le pietose condizioni in cui è ridotto l'ex centro sportivo Diamond, chiuso ormai da anni. Certo, non è una sorpresa per nessuno. Ma guardare dritto negli occhi quell'abbandono, rende - per così dire - meglio l'idea.

Nei locali, in pratica, non è rimasto quasi più nulla. I detriti sono dappertutto, le vetrate sfondate, i quadri elettrici sventrati come il controsoffitto e molti muri, a volte "decorati" da simil graffiti. Le piscine dove le vigorose bracciate di coratini e non la facevano da padrone, ora sono colme di rifiuti e resti di chissà cos'altro. Anche la piscina esterna è nelle medesime condizioni. Più si avanza, più la situazione peggiora: gli spogliatoi sono distrutti e persino la scalinata, di fatto, non esiste più, visto che dai gradini sono stati asportati tutti i marmi. E chissà cosa ne è stato della palestra e delle sale da ballo, "risparmiate" dalle inquadrature del nostro lettore. Sembra davvero che la struttura - divenuta terra di nessuno - sia stata bombardata. Invece è l'effetto dell'abbandono prima e della mano di vandali e ladri poi. Senza dimenticare i numerosi incendi appiccati nel tempo, l'ultimo dei quali poco più di un mese fa.

Questo è lo stato in cui versa il grande (ex) centro sportivo che per lungo tempo ha dato ai coratini e non solo la possibilità di praticare nuoto e tanti altri sport. La speranza è sempre quella di veder spuntare qualcuno che possa rilevarne la proprietà e mettere in campo tutte le risorse economiche necessarie per restituirlo ai cittadini. Ma le notizie, da questo punto di vista, non sono molto confortanti. Tre anni fa l'immobile è finito all'asta. In vista della prima udienza, risalente al 16 ottobre 2019, per i 21.380 metri quadrati che compongono il centro, il prezzo base indicato nella perizia - eseguita su disposizione dei giudici - era di 11 milioni e 291.742 euro, cifra corrispondente al valore dell'immobile al netto delle decurtazioni relative allo stato di fatto in cui si trova. Da allora, però, l'asta giudiziaria non è mai andata a buon fine e nessuno ha acquistato la struttura. Stando così le cose, appare davvero difficile essere ottimisti.

È però il caso di segnalare che nelle settimane scorse il nome del Diamond è rispuntato nelle pagine del Dup, il Documento Unico di Programmazione del Comune. A pagina 11, nel capitolo dedicato allo sport, si spiega che «permane la disponibilità dell’Amministrazione ad approfondire possibilità di collaborazione pubblico/privato per il recupero del centro sportivo Diamond, così da creare una vera e propria cittadella dello sport e dotare la città di una piscina olimpionica che risponda a un bisogno diffuso della cittadinanza». Una volontà confermata anche a pagina 171 dello stesso Dup: nella sezione in cui si parla degli impianti sportivi viene ribadito che «si intende garantire la valutazione della possibile acquisizione e recupero dell’ex centro sportivo Diamond». Perchè qualunque trattativa possa avere inizio, appare scontato che il prezzo debba scendere e anche di molto. Per ora, non si può fare altro che attendere.