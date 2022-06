Auto si schianta contro una villetta su via Castel del Monte

Danni ingenti ma, per fortuna, poche conseguenze. È il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina su via Castel del monte, circa un chilometro dopo l'Oasi di Nazareth in direzione Castel del Monte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale che hanno curato i rilievi, una Renault Scenic condotta da un giovane di circa 30anni, per cause in fase di accertamento ha sbandato e si è schiantata contro la recinzione di una villetta. L'impatto è stato molto violento e ha causato danni ingenti sia all'auto che alla recinzione. Fortunatamente, però, il conducente non ha riportato conseguenze serie. Il personale del 118 intervenuto ha infatti assistito il giovane sul posto senza trasportarlo in ospedale.