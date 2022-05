Tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente avvenuto questa sera attorno alle 21.30 sulla Corato-Ruvo, poco dopo la rotonda in direzione Ruvo al confine tra i territori dei due Comuni. Nonostante le condizioni delle tre vetture - una Renault, una Peugeot e una Citroen - si registrano tre feriti lievi. Le cause del frontale sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e dei carabinieri di Ruvo, i vigili del fuoco del distaccamento di Corato e due ambulanze del 118.