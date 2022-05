Scontro ultraleggeri tra Corato e Trani, dimesso dall'ospedale il pilota superstite

È stato dimesso il 57enne pilota superstite dell'incidente aereo che si è verificato ieri mattina, intorno alle 10, fra due velivoli superleggeri, nel territorio fra Trani e Corato, in cui hanno perso la vita due coniugi bolognesi di 71 e 69 anni. Il pilota, che ha riportato diverse fratture durante le manovre per l'atterraggio di emergenza, sarebbe stato già ascoltato dagli inquirenti in merito all'accaduto. Ulteriori dettagli emergeranno dalla perizia tecnica sui due aeromobili, sequestrati e collocati nella sede di una ditta di soccorso stradale di Corato, e dall'esame autoptico sui corpi delle due vittime che sarà eseguito non appena saranno conferiti gli incarichi dalla Procura che indaga per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i due velivoli, decollati da un'aviosuperficie di San Giovanni Rotondo nel foggiano, sarebbero entrati in contatto all'altezza di contrada Casalicchio, al confine fra i comuni di Trani e Corato, precipitando poi al suolo.