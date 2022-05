Ultraleggeri precipitati, aperto fascicolo di indagine

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta sul drammatico incidente aereo costato la vita a una coppia dell'Emilia Romagna, verificatosi nelle campagne di Trani. Al momento non ci sono indagati.

Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono quelle di disastro aviatorio e omicidio colposo.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina ed ha riguardato due ultraleggeri che sarebbero entrati in collisione in volo. Sono in corso gli accertamenti medico legali e della polizia scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.

Il pilota del secondo aereo coinvolto non sarebbe in pericolo di vita ed è stato condotto nell'ospedale di Andria.