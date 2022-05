Il cuore di Manuela ha cessato di battere, gli amici si erano mobilitati per lei

Manuela Lamonaca non c'è più. Il suo cuore ha smesso di battere, sopraffatto dalla malattia che l'aveva aggredita, un raro tumore al cervello. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di oggi. Per lei si erano attivati amici e conoscenti, promuovendo una raccolta fondi per consentirle di essere curata. Era stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel gennaio dello scorso anno ma la malattia ha preso nuovamente il sopravvento al punto che i suoi amici avevano avviato una nuova raccolta fondi nel tentativo di poterla sottoporre a nuove cure. Il quadro clinico si è però irrimediabilmente aggravato sino al decesso.

Manuela Lamonaca, giovane mamma di 32 anni, era titolare di un centro estetico a Trani.