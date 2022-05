Confermato il tragico bilancio dell'incidente aereo in cui questa mattina sono rimasti coinvolti due velivoli ultraleggeri, modello Piper. Due le vittime dello scontro in volo, una coppia di origini emiliane (Ravenna) a bordo di un Piper precipitato al suolo in contrada Casalicchio (zona Schinosa). Ferito il pilota di un secondo velivolo, riuscito a concludere un atterraggio di emergenza, trasportato in codice giallo nell'ospedale Bonomo di Andria.

I due aerei - stando alle prime ricostruzioni - si sono toccati in volo ed hanno perso il controllo del mezzo. I soccorritori hanno raggiunto i due velivoli, atterrati a distanza di 3 chilometri l'uno dall'altro e non hanno potuto fare nulla per la coppia di coniugi. Il pilota in solitaria è riuscito a concludere quasi perfettamente un atterraggio d'emergenza mentre il Piper sul quale viaggiava la coppia si è schiantato su una strada rurale e la recinzione di un uliveto.

I mezzi facevano parte di un gruppo di una decina di ultraleggeri decollati da contrada Macerone (San Giovanni Rotondo) direzione aviostazione in Salento.

Sul posto vigili del fuoco, 118, Protezione civile e uomini delle forze dell'ordine. Sono sopraggiunti intorno alle 12 anche il procuratore capo dott. Renato Nitti ed il magistrato dott. Francesco Tosto. Tra gli ulivi allestita una postazione di riparo e supporto per gli operatori impegnati sul posto.