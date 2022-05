Un drammatico fatto di cronaca si è verificato questa mattina nel territorio tra Corato e Trani. Due velivoli ultraleggeri, due Piper, sono rimasti coinvolti in un incidente di cui non si conosce ancora la dinamica. Lo scontro è avvenuto nella zona sovrastante zona Schinosa, in territorio di Trani.

Uno dei due velivoli ha tentato un atterraggio di emergenza in un terreno a poche centinaia di metri dal casello autostradale tra Trani e Corato ed è stato raggiunto dai mezzi di soccorso via terra. Il pilota, ferito, è stato trasportato al Bonomo di Andria. L'altro mezzo è stato individuato in zona Schinosa, in contrada Casalicchio, tra gli ulivi. I due occupanti sarebbero entrambi deceduti. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo preciso grazie alle indicazioni di braccianti. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, vigili del fuoco del distaccamento di Corato, polizia e carabinieri. La zona è sorvolata da un elicottero dei pompieri.

Seguiranno aggiornamenti.