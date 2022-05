La fortuna bacia Corato, vinto mezzo milione di euro con un gratta e vinci

Una delle vincite più alte a Corato, se non la più alta. La fortuna bacia la nostra città con un biglietto gratta e vinci che ha portato al vincitore 500mila euro. Il biglietto è stato acquistato nell'edicola Giorgini, in viale Vittorio Veneto. «Anche per me è stata una grande emozione - racconta Daniele Giorgini, titolare dell'edicola - perché è una cosa che non accade spesso. Nel 2019, qui, avevano vinto 110mila euro al Superenalotto, ma mezzo milione è tutta un'altra storia». Nella tarda serata di ieri il fortunato vincitore ha comprato un biglietto della famiglia de "Il Miliardario" da 10 euro e ha deciso di grattarlo all'interno dell'edicola. Il 30 è stato il "suo" numero vincente. «Quando si è reso conto di aver vinto è letteralmente sbiancato e mi ha chiesto se fosse davvero un biglietto vincente. Eravamo entrambi increduli. Sicuramente una somma del genere aiuta a vivere più tranquilli. - conclude l'edicolante - Sono felice per lui e per la sua famiglia».