Si allunga la lista dei vip presenti tra i 350 e più invitati che assisteranno questa sera all’evento Gucci Cosmogonie. Dakota Johnson (protagonista di Cinquanta sfumature di grigio), Elle Fanning, Lana Del Rey, Emma Marrone, Benedetta Porcaroli, i Maneskin di cui è già stato detto tanto. E ancora, Blake Lee e Jodie Smith. A Grotta Palazzese la modella thailandese Davikah Hoorne ha festeggiato il suo compleanno, condividendo sui social foto e video della serata. Ma la lista è lunghissima: incerta la presenza di Lady Gaga e Iggy Pop, a cui potrebbero aggiungersi anche Achille Lauro, Alessandro Borghi, Harry Styles, Jared Leto e tanti altri.

Ostuni, Polignano, Molfetta, Trani sono solo alcune delle località in cui alloggiano i vip che sui loro canali social non disdegnano una cartolina dalla regione più in vista d’Italia. L’invito lanciato sui social della maison di moda fiorentina è un omaggio alle varie fasi della luna e quella di questa sera è luna piena con eclissi all’alba. Gli invitati sono associati ai nomi delle stelle che Gucci avrebbe adottato questa sera per viaggiare nel cosmo. “Ricordate di guardare in alto”, recita uno degli spot video pubblicati da Gucci sui social. Stelle e simboli divini legati alla figura dell’imperatore Federico II sono gli elementi che caratterizzeranno Gucci Cosmogonie firmato dal direttore creativo Alessandro Michele. Stasera l'evento sarà trasmesso in diretta anche su CoratoLive.it