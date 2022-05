Tre feriti, uno dei quali in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 17.30 su strada esterna Piede Piccolo, in prossimità dell'incrocio con la Sp 234, nota come "Rivoluzione". Coinvolte tre auto, una Punto, una Bmw e una Panda. La Punto, completamente distrutta, si è capovolta finendo sul cofano della Panda. L'occupante della Punto, intrappolato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco di Corato, intervenuti sul posto e trasportato in ospedale. Coinvolta anche una bambina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e una pattuglia della Vigilanza Giurata.

L'incidente di questo pomeriggio si aggiunge alla lunga lista di episodi analoghi avvenuti in questi anni lungo la pericolosa strada ricca di incroci a raso. Tre anni fa, a pochi metri dallo scontro odierno, una donna perse la vita in un frontale.