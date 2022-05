Bimba rimane chiusa in auto, per liberarla intervengono i pompieri

È durata fortunatamente pochi minuti la disavventura di una mamma e di sua figlia, rimasta chiusa in auto a causa di una anomalia nel funzionamento della serratura del veicolo.

Il fatto è accaduto questa mattina, intorno a mezzogiorno, su via Dante. L'intervento repentino dei vigili del fuoco ha fatto in modo che la piccola venisse liberata in pochissimi secondi, derubricando così l'accaduto ad una semplice preoccupazione. La bimba era in compagnia della mamma che era scesa dall'automobile. Improvvisamente le portiere sono andate in blocco e la bambina è rimasta chiusa all'interno. Una situazione che ha generato spavento è che ha reso inevitabile la richiesta di aiuto ai pompieri che in pochissimi secondi sono riusciti nell'intento di aprire l'automobile. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri.

Nessuna conseguenza per la piccola, solo un po' spavetanta per il trambusto generato dall'insolita avventura.