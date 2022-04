Altre due auto in fiamme nella notte

Si allunga l'elenco dei veicoli bruciati in roghi notturni. Questa notte intorno alle 3 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Aurelia dove stavano bruciando due automobili, una Fiat Bravo e una Fiat Punto. Sul posto oltre ai pompieri anche i carabinieri i quali dovranno accertare l'origine del rogo per risalire agli eventuali responsabili.