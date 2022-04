Quando la prevenzione salva la vita: 68enne operato dopo uno screening della onlus Onda d'urto

È proprio il caso di dire che la prevenzione salva la vita. Può dirlo forte un 68enne coratino che, grazie a un esame svolto alcune settimane fa nella sede della onlus Onda D’urto, è stato operato e salvato da conseguenze decisamente molto serie. La questione è emersa nel corso degli screening effettuati dalla onlus coratina all'inizio di aprile, dove sono stati eseguiti oltre 200 esami di eco-color-doppler di prevenzione. Tre persone hanno presentato gravi situazioni vascolari. In particolare un uomo di 68 anni, forte fumatore, asintomatico, aveva la carotide interna di destra quasi completamente chiusa, con forte rischio di grave paralisi o morte.

Il paziente è stato subito preso in carico dall’unità operativa di angiografia dell’ospedale Bonomo di Andria, diretta dal medico coratino Fabio Quinto, dove ha eseguito in via ambulatoriale un esame Angio-Tac che ha confermato la grave situazione. Il 68enne è quindi stato ricoverato e operato ieri dall’equipe di radiologia interventistica composta dal dott. Fabio Quinto, dal dott. Paolo Cerini e dal dott. Alberto Palombella. In 25 giorni il paziente - che era all'oscuro del grave pericolo che correva - ha svolto tutti gli accertamenti e l’intervento, confermando che la prevenzione può veramente salvare la vita.