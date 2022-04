Via Castel del Monte, traffico rallentato per un incidente

Traffico rallentato su via Castel del Monte a causa di un incidente stradale. Nel sinistro, che sembrerebbe di lieve entità, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Corato per i rilievi. Inevitabile, per consentire gli accertamenti sulla dinamica, un rallentamento del flusso delle automobili che, dal ponte vengono deviate sulla strada adiacente. La congestione veicolare potrebbe risolversi a breve.