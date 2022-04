Anche le parrocchie coratine a Bisceglie per la 56esima Giornata diocesana dei Ministranti

Quest’anno, il 25 aprile, si svolge a Bisceglie, nel seminario diocesano arcivescovile “don Pasquale Uva”, l’annuale appuntamento della “Giornata Diocesana dei Ministranti”, giunta alla 56esima edizione, che quest’anno dopo due anni torna ad essere vissuta in presenza. I ministranti provenienti dalle sessantacinque parrocchie delle città della nostra diocesi, Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli, giungeranno centinaia di bambini, ragazzi, giovani ed adulti, tutti in qualche modo impegnati nel servizio liturgico.

La giornata vedrà la partecipazione di centinaia di persone e costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’anno pastorale. Il tema scelto è “Semina la gioia – Germogliò e fruttò 100 volte tanto (cfr. Lc 8,8)”. Si alterneranno momenti di festa a spazi per il confronto, l’annuncio, la riflessione e la preghiera. La prima parte della giornata si svolgerà negli spazi del Seminario diocesano. Nel primo pomeriggio, invece, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Mons. D’Ascenzo. La celebrazione eucaristica si terrà presso la parrocchia S. Maria Madre di Misericordia in Bisceglie.

Particolare attenzione, anche quest’anno, alle famiglie. Per loro sarà organizzato uno spazio a cura dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare in cui potranno incontrarsi e condividere la loro esperienza educativa.

Il programma

8.30, Arrivo

9.30, momento di preghiera iniziale

10.00, catechesi

Seguono attività, contemporaneamente uno “spazio” per i genitori

12.30, pranzo a sacco

13.00, pomeriggio insieme!

14.30, corteo per la città

16.00, celebrazione eucaristica

17.00, premiazione e saluti