Questa mattina un camion ha colpito il sostegno della segnaletica del ponte ferroviario di via Lago Baione. Due su quattro i pali spezzati che hanno costretto l'ufficio tecnico del Comune a far intervenire i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l'area. Le operazioni, condotte da una ditta specializzata sono durate circa tre ore, la segnaletica pericolante è stata sostituita con una provvisoria e la visibilità del ponte è stata ripristinata.