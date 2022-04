È pesante il bilancio del grave incidente stradale che ha funestato la notte di Pasqua. Intorno alle 4.15 due auto - una Ford Fusion e una Peugeot 307 station wagon - si sono scontrate frontalmente sulla provinciale Corato-Ruvo, all'altezza della sala ricevimenti Corte Bracco. L'impatto è stato molto violento e ha accartocciato la parte anteriore di entrambi i veicoli. Le tre persone coinvolte nell'incidente - il conducente della Ford e due ventenni che viaggiavano a bordo della Peugeot - sono rimaste incastrate tra le lamiere. Per estrarle degli abitacoli delle vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Tutti e tre sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto anche i carabinieri.