Cade rivinosamente dalla bicicletta, ciclista in ospedale

È stato condotto in ospedale il ciclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi. L'uomo, in sella alla bicicletta, stava affrontando la ripida discesa di via San Magno quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente. Per pura casualità era di passaggio sulla strada extraurbana una guardia della Vigilanza Giurata che si è accorta del ciclista in difficoltà e ha prestato i primi soccorsi. È stato necessario l'intervento di una ambulanza per un primo soccorso, poi il ciclista è stato portato in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.