Tamponato da un camion sulla ex 98, il consigliere Vito Bovino finisce in ospedale

Il consigliere comunale Vito Bovino è finito in ospedale in seguito a un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi. Poco prima di mezzogiorno Bovino stava procedendo lungo provinciale 231 in direzione Bari quando è stato tamponato da un mezzo pesante nei pressi di un semaforo all'altezza di Bitonto. L'auto su cui viaggiava, una Renault Kadjar, ha riportato ingenti danni. Bovino è invece stato trasportato all'ospedale di Corato per procedere agli accertamenti clinici del caso. Il consigliere comunale sarà ovviamente assente alla seduta della commissione bilancio in programma questo pomeriggio a Palazzo di città.