Colpito da malore mentre passeggia nel parco, salvato dal massaggio cardiaco di un passante

Il cuore che si ferma di colpo. Il sangue che gela nelle vene. E, alla fine, il crollo. La chiamano "morte improvvisa", più nota come arresto cardiocircolatorio. Le possibilità di salvezza non sono tante. Ma, per fortuna, talvolta le cose vanno diversamente e spunta un lieto fine. Proprio come domenica scorsa, al parco comunale di via Sant'Elìa, dove un massaggio cardiaco praticato da un passante ha salvato la vita a un uomo di circa 50 anni colpito da arresto cardiaco mentre passeggiava lungo i vialetti della villa.

«Erano circa le 9.30 - racconta Piero N., 47 anni - avevo appena finito di correre e stavo facendo stretching nei pressi di una panchina. Ad un tratto ho sentito un tonfo, ma c'era molto vento e inizialmente non ci ho fatto troppo caso. Un istante dopo, però, ho sentito una signora urlare: aveva appena visto un uomo crollare improvvisamente a terra. Mi sono catapultato lì: l'uomo era a faccia in giù, immobile. Vicino a lui c'era del sangue, con ogni probabilità fuoriuscito a causa della caduta. L'ho messo a pancia in su, l'ho chiamato ma senza ricevere risposta. Non c'era battito e ho pensato che fosse morto. Avendo fatto il corso di primo soccorso, ho subito capito che fosse in arresto cardiaco. Sembrava davvero una di quelle scene che si vedono nei film. Per fortuna non mi sono perso d'animo e, mentre la signora chiamava il 118, ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco».

Lunghissimi, interminabili minuti in cui la vittima continuava ad essere esanime e non sembrava dare segni di ripresa. «Dopo un po' l'uomo ha iniziato fare qualche colpo di tosse, poi ha ripreso lentamente a respirare» prosegue. «Il massaggio è durato circa dieci minuti, fino all'arrivo degli infermieri del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso nell'ospedale di Andria». Senza fare ricorso a facili eroismi, quello di Piero è stato un gesto che ha davvero salvato una vita. «Fino a quando non sono riuscito a sapere che era in salvo e stava meglio, non ho fatto altro che pensare a lui. E sono davvero contento di come sia andata. È stata un'emozione davvero particolare, più avanti avremo certamente modo di incontrarci».

Il pensiero non può non andare al defibrillatore ubicato nel parco comunale che due mesi fa è stato vandalizzato e distrutto da gente che evidentemente non conosce il valore della vita. «Come diciamo sempre: il defibrillatore non serve, ma quando serve diventa fondamentale» commenta Giuseppe Cialdella, presidente dell'associazione "Due Mani Per La Vita" che aveva donato l'apparecchio. «Dopo quel vergognoso atto di vandalismo, in molti si sono offerti di ricomprarlo. Ora è in fase di riparazione e a breve verrà rimesso al suo posto».