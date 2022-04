Traffico rallentato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 231, all'altezza di Corato. Una Peugeot 307 che procedeva in direzione Bari ha infatti preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare il veicoli sul ciglio della strada e a scendere. Per spegnere il rogo sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Nessuno è rimasto ferito.