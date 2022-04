"Giustizia svenduta": annullate in appello le condanne a Nardi e altri quattro imputati

La Corte d'appello di Lecce, dichiarando la propria incompetenza territoriale, ha annullato la sentenza di primo grado con la quale l'ex gip tranese Michele Nardi era stato condannato dal Tribunale salentino a 16 anni e 9 mesi per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Ora gli atti verranno trasferiti alla Procura di Potenza dove verrà rifatto il processo. Nardi era accusato di aver garantito esiti processuali favorevoli in più vicende giudiziarie e tributarie in favore di imprenditori coinvolti nelle indagini dei pm di Trani in cambio di danaro, gioielli e varie utilità. La sentenza è stata annullata anche nei confronti degli altri 4 imputati, ovvero l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro (9 anni e 7 mesi di reclusione); l'avvocatessa barese Simona Cuomo (6 anni e 4 mesi); Gianluigi Patruno (5 anni e 6 mesi) e Savino Zagaria (4 anni e tre mesi).