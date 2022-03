Addio a Gaetano Liantonio, aveva fondato la “Vinicola Torrevento”

È venuto a mancare nella giornata di oggi, all'età di 91 anni, Gaetano Liantonio, fondatore della Cantine Torrevento, rinomata azienda vitivinicola presente da oltre 70 anni nel nostro territorio. A lui si deve, nel 1950, la nascita della “Vinicola Torrevento”, realizzata in contrada "Torre del Vento", dove la famiglia aveva acquistato un ex monastero benedettino del '600 e 57 ettari di vigneti circostanti. In quella struttura i fratelli Liantonio trasferirono l’attività di produzione e commercio di vini, iniziata con loro padre già nel 1920 a Palo del Colle, con l’obiettivo di ampliare la superficie vitata di proprietà e produrre pregiati vini rigorosamente da uve autoctone tipiche di Puglia. La cantina vinicola, inizialmente a gestione familiare e carattere rurale, nel 1989 si trasformò poi nell'attuale azienda vitivinicola Torrevento srl. Gaetano Liantonio lascia i figli Francesco, Anna e Rosella.