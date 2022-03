In contrada Bellagriffi-Calentano recuperata auto rubata

Nella tarda mattinata di oggi, una pattuglia delle Guardie campestri di Ruvo di Puglia, nel consueto giro di controllo per le campagne, ha notato la presenza di un'auto in un terreno in contrada Bellagriffi-Calentano. I vigilantes, insospettiti, si sono avvicinati e hanno segnalato la targa ai Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia che, dopo un controllo, hanno comunicato che la vettura è stata rubata a Corato. In seguito, i militari sono giunti sul posto per i rilievi del caso. L'auto, in seguito, è stata restituita al proprietario.