In tasca la cocaina e a casa una mini serra per la marijuana: arrestato 20enne

A casa aveva anche una piccola serra per coltivare marijuana il 20enne incensurato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Corato con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, guidati dal comandante Francesco Dimiccoli, avevano già da tempo messo sotto controllo l'abitazione del ragazzo a seguito di diverse segnalazioni. Appena uscito di casa, il giovane è stato fermato dai carabinieri e perquisito. Dalle tasche sono spuntati circa 50 grammi di cocaina pura, ancora da tagliare.

La perquisizione è poi stata estesa anche all'appartamento del ragazzo: all'interno è stata rinvenuta non solo altra cocaina - circa 40 grammi - ma anche una piccola serra domestica in cui venivano coltivate cinque piante di marijuana. Ritrovati e sequestrati anche contanti per quasi 800 euro, ritenuti proventi dell'attività di spaccio, e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è quindi stato condotto in carcere a Trani. Giovedì scorso gli stessi carabinieri di Corato hanno effettuato un altro arresto: a finire ai domiciliari è stato un sorvegliato speciale sopreso a violare le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione applicata nei suoi confronti.