Un rocambolesco incidente stradale si è verificato questa mattina su viale Armando Diaz, a pochi passi dall'incrocio con via Ruvo e Via Di Vittorio. Il sinistro, singolare per la sua dinamica e per la sua pericolosità, è accaduto poco prima di mezzogiorno.

Nell'incidente è rimasta coinvolta un'autovettura, una Dacia Sandero. Saranno gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta sul posto, a stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto era ferma al semaforo quando improvvisamente - forse a causa di un gesto involontario del conducente - ha accelerato ed è finita dapprima sul marciapiede e poi contro i pali dei cartelloni pubblicitari posti all'incrocio con Via Di Vittorio.

Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava a passare sulla strada. È comunque intervenuta una ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alla persona rimasta coinvolta nell'incidente, visibilmente sotto shock per l'accaduto. Le sue condizioni di salute non desterebbero, tuttavia, preoccupazione.