Cade in casa e non riesce a muoversi: anziano salvato da polizia locale, pompieri e 118

Questa mattina il provvidenziale intervento di polizia locale, vigili del fuoco e 118 ha consentito di trarre in salvo un anziano in difficoltà dopo essere caduto in casa. L'uomo, che vive da solo in un appartamento ubicato in via Andria, da ieri non rispondeva alle chiamate di chi lo cercava. Anche questa mattina gli ulteriori tentativi di mettersi in contatto con lui sono risultati vani. Una vicina di casa ha quindi allertato gli agenti della polizia locale che sono giunti sul posto e, a loro volta, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del 118. Dopo alcuni minuti i pompieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione e hanno trovato l'anziano riverso sul pavimento impossibilitato a muoversi, seppure in buone condizioni di salute. Il personale sanitario lo ha quindi soccorso e tratto in salvo.