Auto rubata a Corato e ritrovata nelle campagne di Ruvo

Nella tarda mattinata di oggi, sulla via vecchia per Corato altezza Belluogo, le guardie campestri di Ruvo di Puglia, nel corso del consueto giro di controllo, hanno notato la presenza di un'auto in un terreno. Insospettite, le guardie hanno segnalato il numero di targa ai Carabinieri della locale stazione: dopo un controllo, è emerso che l'auto è stata rubata a Corato. I militari sono poi giunti sul posto per i rilievi, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.