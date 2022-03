Auto in fiamme in via Paolucci. I vigili del fuoco spengono l'incendio

Auto in fiamme in via Paolucci, la strada della stazione, a due passi dall'estramurale. L'allarme è stato lanciato attorno alle 23, quando alcuni residenti si sono resi conto che una Punto grigia stava prendendo fuoco. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato, ha permesso che l'incendio non si propagasse a tutta l'autovettura. Sul posto anche i carabinieri.

