Albero pericolante in via Barletta Grumo. I vigili del fuoco lo mettono in sicurezza

Un albero pericolante è stato messo in sicurezza nel primo pomeriggio di oggi su via Barletta Grumo. A notarlo una pattuglia della polizia locale in servizio in quella zona. L'albero era caduto e invadeva la carreggiata mettendo a rischio l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Subito allertati dagli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'albero e ripristinare la normale circolazione stradale.