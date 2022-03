Un incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 11, all'interno di un terreno agricolo in via Fondo Griffi, nei pressi di via vecchia Bisceglie. Su segnalazione delle Guardie campestri, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere il rogo che stava consumando una automobile una Hyundai, che si trovava all'interno del podere.

L'auto, che da successivi controlli è risultata rubata alcuni mesi fa ad Andria, è stata avvolta dalle fiamme e ha fatto sviluppare un denso fumo visibile a decine di metri di lontananza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Corato. Spetterà a loro avviare le verifiche sull'automobile, così da verificare se si tratti di un veicolo rubato.

L'incendio è stato spento senza particolari difficoltà ma l'automobile è stata completamente consumata dalle fiamme.