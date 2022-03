Semina il panico in città a bordo di una Punto: bloccato dalla polizia locale

Un uomo, in evidente stato di alterazione, questa mattina ha seminato il panico in città, sfrecciando a folle velocità e compiendo manovre spericolate. Ha rischiato di investire pedoni e ha travolto diverse auto posteggiate, distruggendo la Punto grigia sulla quale era a bordo. Diverse le segnalazioni di cittadini preoccupati che sono arrivate da diversi punti della città: via Ruvo, via Dante, corso Garibaldi e via Andria. È intervenuta la polizia locale che, grazie alle segnalazioni dei cittadini ha intercettato l'uomo in via Di Vittorio, all'altezza di via Solferino, e l'ha bloccato con quattro agenti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.