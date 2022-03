39enne coratino muore in un incidente stradale a Margherita di Savoia

Un 39enne residente a Corato è morto questa sera in un incidente in via Barletta a Margherita di Savoia. L'uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del suo Fiat Doblò rosso, ha tagliato una rotonda e si è schiantato prima contro un muro e poi contro un cancello. Per cercare di salvare la vita all'uomo è intervenuto anche l'elisoccorso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e il 118.