Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: CoratoLive.it



Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: Giuseppe Gargano



Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: Giuseppe Gargano



Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: CoratoLive.it



Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: CoratoLive.it



Incendio in via Consalvo: due auto in fiamme. Danni a un garage

Copyright: CoratoLive.it