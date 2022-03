Discarica chiusa, la Sanb ai cittadini: «Non esponete i rifiuti»

«Invitiamo la cittadinanza a non esporre i rifiuti». È quanto si legge in una nota diffusa dalla Sanb, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, con la quale si chiede la collaborazione dei cittadini per «il contenimento degli inevitabili disagi». L'esigenza è scaturita «a causa della temporanea chiusura dell'impianto di Conversano e del relativo servizio di ricezione dei rifiuti, avvenuto già nella giornata del 2 marzo scorso». Anche presso i Centri Comunali di Raccolta è sospeso il conferimento dei rifiuti. L'invito parte da questa sera ed è valido sino a nuova comunicazione.