Atto vandalico all'auto del sindaco, l'autore identificato dalle telecamere

In fila per la solidarietà. Corato si mobilita per l'Ucraina: «Risposta dal cuore grande»

attualita

Il sindaco: «È possibile che il primo carico parta già venerdì. Giovedì 3 alle 19, intanto, abbiamo organizzato una manifestazione cittadina in piazza Cesare Battisti concordata con la comunità ucraina e georgiana»