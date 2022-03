Dalle prime ore di questa mattina nevica sul territorio di Corato. Il Comune fa sapere che «la Polizia Locale sta monitorando la situazione meteorologica e che da ieri pomeriggio si è in attività per coordinare le azioni necessarie. Al momento non ci sono disagi. Il meteo va in miglioramento verso le ore centrali del giorno per cui non dovrebbero esserci particolari criticità. Le scuole, pertanto, saranno aperte. Per situazioni localizzate è operativa la Sanb sin dalle prime ore del mattino». La nevicata è ovviamente più abbondante nelle campagne. Inviate le foto della neve con WhatsApp al numero 389.21.70.180 oppure sulla pagina Facebook CoratoLive.it e le pubblicheremo.