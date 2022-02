"Gazzelle" in azione, controlli a tappeto dei carabinieri in città

Le "gazzelle" sono arrivate nel centro storico a sirene spiegate questo pomeriggio intorno alle 16. Sei in tutto, di cui una dell'unità cinofili. Si sono dirette in via Luisa Piccarreta, da dove sono partiti i controlli a tappeto dei carabinieri della stazione di Corato e della Compagnia di Molfetta, con l'ausilio di cani antidroga. Sono state passate al setaccio abitazioni e sottani della città vecchia, poi le perquisizioni sono state estese anche ad altre zone della città. All'esito dei controlli effettuati in vari luoghi del centro abitato, sono scattate alcune denunce a piede libero per detenzione di stupefacenti e materiale per il confezionamento.